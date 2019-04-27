أخبار مصر | عزل 16 راكبا بمطار القاهرة لدى وصولهم من الخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزل 16 راكبا بمطار القاهرة لدى وصولهم من الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم، عزل 16 راكبا مصريين وسودانيين لدى وصولهم من الخرطوم على متن طائرتين؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

حيث لاحظ أطباء الحجر الصحي، في أثناء إنهاء إجراء وصول ركاب طائرة شركة "بدر" القادمة من الخرطوم، بعدم حمل 12 راكبا سودانيا من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، كما تواجد 4 ركاب مصريين وسودانيين على طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم لا يحملون الشهادات نفسها، وفقا لبيان صادر عن مطار القاهرة.

وعلى الفور، أمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارات إسعاف من المطار.