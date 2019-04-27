أخبار مصر | احتفالًا بالأعياد القومية لشمال سيناء.. "مصر الخير " تقدم عدد من المشروعات التنموية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالًا بالأعياد القومية لشمال سيناء.. "مصر الخير " تقدم عدد من المشروعات التنموية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك مؤسسة مصر الخير، بالعديد من المشروعات التنموية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد، للمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار الاحتفال بالاعياد القومية لشمال سيناء.

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وقالت سهير عوض نائب مدير مشروع تنمية شمال سيناء بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير قد انتهت من الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم؛ حيث تقيم المؤسسة 4 خيم رمضانية بعدة أماكن بالمحافظة بإجمالي 1000 وجبة يومية تقدم للصائمين ضمن حملة إفطار صائم.

وأضافت أن المؤسسة تقدم عدد كبير من المشروعات التنموية لأبناء سيناء في إطار الاحتفال بالأعياد القومية لمحافظة شمال سيناء بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة بيئة عمل متكاملة من خلال القطاعات المختلفة التي تعمل بها المؤسسة.