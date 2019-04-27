أخبار مصر | رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وأعرب "مكرم" في برقيته، عن أمله أن يعيد الله تلك المناسبة على جميع المصريين بالخير واليمن والبركات، متمنيًا كل التوفيق والتقدم والازدهار لمصر، ولقداسة البابا والأخوة الأقباط.



وتُقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، القداسات والصلوات الاحتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، وهو متمم الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يومًا.

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ويحيي هذا الاحتفال ذكرى قيامة يسوع المسيح من موته، بعد ثلاثة أيام من صلبه وتعذيبه كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي اختتم بـ"أسبوع الآلام"، ذلك بالإضافة إلى كونه ذكرى بداية زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا، حتى عيد العنصرة الذي يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام، بحسب رواية سفر أعمال الرسل، و يتم الاحتفال به بعد عيد الفصح بخمسين يومًا.