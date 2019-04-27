أخبار مصر | أول تحرك من "الأعلى للإعلام" بشأن وقف مدحت شلبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من "الأعلى للإعلام" بشأن وقف مدحت شلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، خطابًا إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للتحقيق فيما نُسب إلى المعلق الرياضي مدحت شلبي، أثناء تعليقه على مباراة الزمالك وبيراميدز، الثلاثاء الماضي.

وطالب المجلس، في خطابه من الهيئة الوطنية للإعلام، موافاته بنتيجة التحقيق، حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب.

وكانت أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة الإذاعي والناقد فهمي عمر، بوقف المعلق مدحت شلبي حتى نهاية الموسم.

ورفعت اللجنة التي تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توصيتها إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، مؤكدة أن "شلبي" الذي علق على مباراة بقناة النيل للرياضة الثلاثاء الماضي، تلفظ بألفاظ لا يجب أن تخرج من معلق كبير مثله خاصة عقب إحراز علي جبر لاعب نادي بيراميدز هدفًا في مرمى الزمالك، قائلًا: "هدف في الشباك العذراء، ولا خلي العذارء دي ليوم الخميس"، وهو يوم زفاف علي جبر.

وأوضحت اللجنة في توصيتها، أن مواقع السوشيال ميديا تسائلت حول ما إذا كان المجلس سيعاقب على هذه المخالفة، لذا توصي اللجنة بايقاف المعلق حتى نهاية الموسم.

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وكان صرح دكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، بأن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بإيقاف الكابتن مدحت شلبي معلق مباراة فريقي بيراميدز والزمالك لنهاية هذا الموسم، و عدم تعليقه على أية مباريات هذا الموسم؛ وذلك لما صدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء تعليقه على المباراة، تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

وقال "سعدة" في بيان سابق له، إنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه، وذلك بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة، حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقًا للقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦، الذي يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

و طالب نقيب الإعلاميين جميع المعلقين بالإعلام العام والخاص، بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة.