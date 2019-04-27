أخبار مصر | المجلس الوطنى للشباب يشارك في أعياد "القيامة المجيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الوطنى للشباب يشارك في أعياد "القيامة المجيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه هشام الهمامي رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب، دعوة لمشاركة جميع المصريين بعيد القيامة المجيد، تهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأوضح هشام الهمامي خلال تهنئته للإخوة الأقباط، أن احتفالات عيد القيامة المجيد هذا العام، تتزامن مع قوة واضحة للوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.

وقال الهمامي أن المجلس الوطنى سيقوم بمشاركة الاخوة الأقباط عيدهم وأنه سيشارك فى الجهود التي يبذلها قداسة البابا تواضروس الثاني، لرفعة الكنيسة المصرية والحفاظ على متانة الوحدة الوطنية في مصر.