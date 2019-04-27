أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن" يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن" يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه هشام الهمامي أمين لجنة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بالجيزة، ورئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب، تهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأوضح هشام الهمامي خلال تهنئته للأخوة الأقباط، أن احتفالات عيد القيامة المجيد هذا العام، تتزامن مع قوة واضحة للوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.

واستكمل موضحا بالجهود التي يبذلها قداسة البابا تواضروس الثاني، لرفعة الكنيسة المصرية والحفاظ على متانة الوحدة الوطنية في مصر.