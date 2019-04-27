أخبار مصر | غدًا.. حفل لأوركسترا الشباب والرياضة على مسرح "الصحفيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. حفل لأوركسترا الشباب والرياضة على مسرح "الصحفيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الصحفيين غدًا الأحد، حفلًا فنيًا كبيرًا، لأوركسترا الشباب والرياضة، وذلك في ذكرى انتصارات أعياد تحرير سيناء وشم النسيم.



ويأتي الحفل مساء غدٍ الأحد، بالمجان للزملاء الصحفيين وأسرهم على مسرح النقابة.

وقال حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والمثمر بين نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.