انت الان تتابع طلب إحاطة حول شبهة مخالفة القوانين في وزارة الزراعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطـلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة عز الدين أبو استيت، بشأن وجود شبهات مخالفة للقوانين ومحاباة بعض الموظفين على حساب البعض الآخر. وقالت في بيان لها، اليوم السبت، إن هناك تصريحات إعلامية تفيد بأن هناك أزمة كبيرة داخل ديوان عام وزارة الزراعة، بين وزير الزراعة، وعدد من موظفي وقيادات الوزارة، بعد استيلاء المستشارين القانونيين بالوزارة على مقاليد بعض الأمور، بالوزارة وتعدي صلاحياتهم، طبقا لما هو موجود بالمواقع الإعلامية.

وأكدت عبد الحليم، أن الأزمة تخص المستشار أسامة الشاذلي رئاسة لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، إذ تربطه صلة قرابة بالوزير، الذي عينه بالقرار رقم 1376 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2018، إذ أن هذا القرار مخالفا للمادة رقم 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المنظمة لعمل وتشكيل لجنة شئون مديري

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