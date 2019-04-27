انت الان تتابع التعليم تنشر أمثلة استرشادية لامتحانات أولى ثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أمثلة استرشادية لنظام التقويم لطلاب الصف الأول الثانوي يتضمن مجموعة من الأسئلة في جميع المواد الأساسية والمواد غير الأساسية بالإضافة إلى طريقة احتساب الدرجات الكبرى والصغرى لكل مادة. وأكدت الوزارة في بداية كتيب الأمثلة الاسترشادية أن عملية التطوير في المرحلة الثانوية اعتبارا من العام الدراسي الحالي تعتمد على تغيير نظم تقييم الطالب في مختلف المواد التي يدرسها في المرحلة الثانوية وتقوم على عدد من المرتكزات.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين هذه المرتكزات الاعتماد على النظام التراكمي للمرحلة الثانوية، إذ يتم احتساب درجة الطالب بمجموع درجاته في المواد الدراسية الأساسية في الصفوف الثانوية الثلاثة مع ملاحظة أن درجات الطالب في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي لن يتم احتسابها في المجموع الكلي للثانوية العامة.وأوضحت