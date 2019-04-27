شم النسيم في الإسكندرية.. أماكن الزيارات والأسعار

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فسحة الملوك في المنتزه وبحر الإسكندرية تنتظر مئات الآلاف من الزائرين.. قلعة قايتباي مقصد الكبير والصغير.. وحديقة الحيوان والشلالات للأطفال والشباب

"فسيخ ورنجة وسردين محدق" ثلاث أكلات عندما تستمع إلى أسمائها أذناك، يتبادر إلى ذهنك أنه آن الأوان للاحتفال بشم النسيم، ولأن الإسكندرية هي عروس البحر الأبيض المتوسط فإن الاحتفال فيها يكون له مذاق خاص ومختلف نظرا للإقبال الكبير المتوقع عليها سنويا، تزامنًا مع عيد القيامة المجيد، فمن المتوقع أن تستقبل المحافظة خلال يوم شم النسيم ما يقرب من مليون زائر للاستمتاع بجوها المتميز وقضاء أوقات سعيدة على شواطئها وبين جنبات حدائقها المشيّدة. وترصد "التحرير" خمس مناطق لا يمكن أن تكون من رواد الإسكندرية أو سكانها دون زيارتها والتعرف على طبيعتها.

حدائق المنتزه تعد حدائق المنتزه أحد أهم معالم عروس البحر الأبيض المتوسط، وتقع شرق مدينة الإسكندرية وتبلغ مساحتها نحو 370 فدانا، وتطل على ما يعرف باسم خليج المنتزه. قام ببنائها الخديوِ عباس حلمي بمنطقة كانت معزولة، وتضم المنتزه مجموعة من الحدائق، وهي معروفة بأشجارها المرتفعة والعتيقة وأحواض زهور نادرة

حدائق المنتزه تعد حدائق المنتزه أحد أهم معالم عروس البحر الأبيض المتوسط، وتقع شرق مدينة الإسكندرية وتبلغ مساحتها نحو 370 فدانا، وتطل على ما يعرف باسم خليج المنتزه. قام ببنائها الخديوِ عباس حلمي بمنطقة كانت معزولة، وتضم المنتزه مجموعة من الحدائق، وهي معروفة بأشجارها المرتفعة والعتيقة وأحواض زهور نادرة حيث تتم العناية بمجموعات النباتات والأزهار المنتشرة في الحدائق، فضلا عن وجود شواطئ خاصة، كما تضم قصرين، الأول الحرملك، والآخر قصر السلاملك. وشهدت المنتزه خلال العقدين الأخيرين وجود مجموعة من المنشآت السياحية لدعم السياحة متاحة للجمهور، ويبلغ سعر التذكرة 25 جنيها للفرد، وتتميز بإمكانية قضاء يوم عائلي متميز للاستمتاع بجو الربيع، ورغم ارتفاع سعر تذكرة الدخول فإنه من المتوقع أن تستقبل عشرات الآلاف من الزائرين. بحر الإسكندرية بحر الإسكندرية تتميز محافظة الإسكندرية بأنها تطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، فحباها الله بميزات وبحر كان مقصد جميع المصريين خلال سنوات طويلة، وتغنى به المطربون والشعراء. Advertisements تضم محافظة الإسكندرية 52 شاطئًا تم تقسيمها لاستقبال الزائرين، لتناسب جميع الفئات، حيث تم تخصيص 8 شواطئ مجانية موزعة على جميع الأحياء بشرق ووسط وغرب المحافظة، يمكن فيها للزائر أن يصطحب كراسي وشمسية، وهي شواطئ "المندرة والسرايا وميامي وجليم والأنفوشي العام وشهر العسل والهانوفيل والمكس". وتم تخصيص 22 شاطئا بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وهي شواطئ "سيدي بشر الخدمة، العصافرة غرب، أبو هيف 1، أبو هيف 2، الأنفوشي الشرقي، الأنفوشي الغربي، رأس التين خدمة، الدخيلة شرقي، الدخيلة غربي، تقسيم الملاح، هدير، سيدى كرير1، سيدي كرير2، أبو يوسف 2، مارينا أبو يوسف، السلام، زهراء الهانوفيل، أبو يوسف 1، فاميلى بيتش، شط إسكندرية، الصفا، هانوفيل خدمة" بسعر 17 جنيها شاملة سعر "الترابيزة" والكرسي والشمسية، ويسمح فيها باصطحاب الشماسي والكراسي واستخدام المرافق والخدمات. ووفقا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يوجد 19 شاطئا مميزا، هى "المندرة 2، العصافرة شرق، ميامى المميز، سيدى بشر 1، سيدى بشر 2، أبو هيف المميز الشرقي، أبو هيف المميز الغربي، السلسلة، القويرى، بليس 1، بليس 2، رأس التين، الهانوفيل الغربي، البيطاش 1، البيطاش 2، الهانوفيل شرق، الهانوفيل 2، أبو تلات 1، أبو تلات 2"، ويبلغ سعر تذكرة دخول الفرد في الشواطئ المميزة 12 جنيها شاملة أسعار "الترابيزة" والشمسية والكراسي، وغير مسموح فيها باصطحاب الكراسي والشمسيات بالإضافة إلى 3 شواطئ سياحية هي "المندرة 1 وسيدي بشر 2 (البوريفاج سابقا) وستانلي" ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيها. قلعة قايتباي قلعة قايتباي تعد قلعة قايتباي من أهم المقاصد على خريطة الرحلات وتشهد إقبالا كبيرا خلال المناسبات، خاصة فى شم النسيم والأعياد الدينية، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 15 جنيها. تقع القلعة بحي الجمرك بمنطقة الأنفوشي، وتم بناؤها في منارة الإسكندرية القديمة التي تهدمت سنة 702هـ على أثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة في سنة 882 هجريا، وانتهى من بنائها سنة 884 هجريا. حديقة الحيوان حديقة الحيوان لا شك أن حديقة الحيوان تظل مقصدا مهما خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد حيث تعد ثاني أكبر حديقة للحيوان في مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتقع بحي النزهة في مدينة الإسكندرية قرب حدائق أنطونيادس وحي سموحة، وتتبع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وتضم مجموعة من الحيوانات النادرة والأليفة. حديقة الشلالات حديقة الشلالات تقع حديقة الشلالات بدائرة قسم شرطة باب شرق ومساحتها 8 أفدنة وتضم شلالات مائية صناعية وبحيرات صناعية وتعد متاحة بالمجان أمام الجمهور.

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