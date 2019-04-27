شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عملات تعود لعهد المملكة المصرية قبل تهريبها في مطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية.

وأوضح بيان، السبت، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط مصر للطيران القادمة من جده اشتبه محمود ابراهيم النجار، مأمور الجمرك، في الراكبة المصرية ح. م. ز القادمة من السعودية.

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وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح وإيهاب شوقي وأحمد عبدالخالق، فأفادوا بوجود أجسام غريبة، وتبين وجود 28 قطعة من العملات المعدنية القديمة مختلفة الأحجام والأشكال والفئات والتواريخ مخفاة بين طيات الملابس بحقيبتيها.

وبالعرض على الوحدة الأثرية بالمطار، أفادت بأن 9 قطع من العملات المعدنية ترجع لعصر السلطان حسين كامل وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة وأن 12 قطعة من العملات المعدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول و7 عملات ترجع لعصر الملك فاروق الأول، وتخضع للقانون للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 193 والخاص بانضمام مصر لاتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الملكات الثقافية بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد، وتتم مصادرة جميع العملات لصالح وزارة الآثار.

وقرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 25 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.