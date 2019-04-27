شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: مبادرة «الحزام والطريق» تدعم الاقتصاد والتجارة البينية بين الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر لها دور مهم في مبادرة الحزام والطريق، وإن المبادرة تدعم الاقتصاد والتجارة البينية بين الدول.

وأضاف «راضي»، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، السبت، أن مبادرة الحزام والطريق تضم خطوط كابلات بحرية خاصة بالاتصالات، لافتا إلى أن مصر من أكثر دول العالم التي تمر عبرها الكابلات البحرية، كاشفًا عن وجود اتفاقيات بين مصر ودول أخرى تسهل التحرك من مصر لأسواق تلك الدول، لافتا إلى أن مصر في طريقها لأن تكون مركزًا للطاقة في شرق المتوسط.