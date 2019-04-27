شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم» تكشف مكاسب الحصول على اعتماد الاتحاد العالمي الطبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن مكاسب الحصول على اعتماد الاتحاد العالمي الطبي لمدة 10 سنوات.
وقالت «عيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «حصلنا على اعتراف الاتحاد العالمي الطبي كهيئة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعلم الطبي، حيث سينتهي بعد 10 سنوات»، مردفة «بمقتضى الاعتراف سيتم الاعتراف بخريجي كليات الطب في أوروبا وأمريكا».
وأوضحت أن كليات الطب المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تشمل كليات طب القاهرة وعين شمس وقناة السويس وأسيوط والإسكندرية و6 أكتوبر والمنصورة وجامعة الأزهر.
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