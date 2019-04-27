شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 300 طبيب بإنجلترا على منظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل البرنامج التدريبي لعدد من أطباء مصر على منظومة التأمين الصحي في إنجلترا.

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وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «من المقرر سفر 300 طبيب تباعًا إلى إنجلترا للتدريب على كافة تفاصيل برنامج التأمين الصحي، حيث توجه أول 35 طبيبًا إلى إنجلترا اليوم»، مشيرًا إلى أن الأطباء الذين سيتلقون التدريب في بريطانيا لفترة تستغرق 10 أيام، سيتولون تدريب باقي الأجهزة الطبية المشاركة في برنامج التأمين الصحي فوز عودتهم.

وأوضح أن برنامج تدريب الأطباء المصريين في إنجلترا، يأتي وفق بروتوكول مبرم بين وزارتي الصحة المصرية والبريطانية، لافتًا إلى أن مبادرة الكشف عن فيروس سي ستنتهي آخر الشهر الجاري.

وذكر المتحدث باسم الصحة أنه من المقرر استمرار 309 نقاط مسح شاملة بجميع المحافظات، لاستكمال مبادرة فيروس سي حتى نهاية ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم فحص 49 مليون مواطن ضمن مبادة الكشف عن فيروس سي حتى الآن.