شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الأقباط على «كاتدرائيات وأسقفيات وكنائس» الإسكندرية احتفالا بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد الآلاف من الأقباط الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك على الكاتدرائيات والكنائس والأسقفيات مساء اليوم، السبت للاحتفال بعيد القيامة المجيد، فيما يترأس وكلاء عموم الكاتدرائيات الصلاة نيابة عن البطاركة بمشاركة الآباء الكهنة.

وشهدت الكنائس إجراءات تأمينية مشددة، تزامنا مع صلاة القداس، عقب إغلاق الأمن للشوارع المحيطة والمؤدية إلى الكنائس، ومنعه مرور السيارات، واقتصار الدخول على حاملى الصليب.

Advertisements

ففى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أناب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا هرمينا، أسقف عام كنائس وسط الإسكندرية لرئاسة قداس عيد القيامة المجيد بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس ويشاركه في صلاة وقداس العيد آباء كهنة الكاتدرائية، وسط حضور شعبى مكثف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، فيما تتولى فرق الكشافة التابعة للمرقصية وبعض الكنائس عملية تنظيم الدخول إلى الكاتدرائية .

وأناب الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية لرئاسة قداس العيد، فيما يعاونه في الصلوات والقداس القس يوحنا جورج راعى كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمشاركة آباء كهنة الكنيسة .

وأناب القس الدكتور أندريه زكى، رئيس طائفة الأقباط البروتستانت القس الدكتور راضى عطا الله إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية في العطارين لرئاسة القداس بمشاركة آباء الكنيسة، بينما أناب المطران الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر والقرن الأفريقى المطران سامى فوزى لرئاسة القداس في الكنيسة الأسقفية في المنشية.

قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صورة أرشيفية