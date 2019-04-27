شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة»: توريد 58 طن قمح الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 355 ألفًا و659 فداناً عبارة عن أراضي ائتمان وإصلاح زراعي واستصلاح، وأنه تم حصاد 9380 فدان قمح، وتم توريد 58 طنًا للشون تقدر بنحو 348 إردبًا.

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وأوضح «الزواوي» في تصريحات صحفية، السبت، أن تلك المساحات التي تم حصادها تقدر بنحو 500 فدان في مركز كوم حمادة و150 فدانًا في إيتاى البارود، و550 فدانًا في شبراخيت، و450 فدانًا في الرحمانية، و3100 فدان في الدلنجات، و80 فدانًا في أبوالمطامير، و1300 فدان في حوش عيسى، و2500 فدان في المحمودية و150 فدانًا في إدكو و600 فدان في وادي النطرون.

وذكر أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لتسلّم القمح تبلغ 33 شونة، منها 28 شونة، عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعة لمديرية الزراعة بالنوبارية.

وأكد «الزواوى» أن الطاقة الاستيعابية للشون بالمحافظة تبلغ 436 ألفًا و740 طنًا، وهى كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر القمح من قبل وزارة الزراعة على حسب درجات جودته، وأن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 655 جنيهًا مصريًا، ودرجة 23 هو 670 جنيهًا مصريًا، ودرجة 23.5 هو 685 جنيهًا مصريًا.