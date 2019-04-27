شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: غرفة عمليات لتلقي شكاوى عيد القيامة وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنشأت محافظة القاهرة غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والبلاغات خلال إجازت عيد القيامة المجيد وشم النسيم. وبحسب بيان، السبت، كثّفت مديرية التموين ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة من حملات المراقبة على جميع الأسواق والمحال الأسواق للتأكد من مدى صلاحية جميع السلع الغذائية، كما شددت من الإجراءات الأمنية لتأمين المراسي والمراكب النيلية والحدائق والمنتزهات. وخصصت المحافظة الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والبلاغات (23912136-23907147)- whatsapp 01205734449.

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