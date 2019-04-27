شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور لجنة «متطوعي كأس الأمم الإفريقية 2019» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للجان المقابلات الشخصية التي تعقدها لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق للشباب المتقدمين للتطوع ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو ٢٠١٩.

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وأشارت «عامر» إلى أنه قد بدأ العمل بلجان المقابلات الشخصية منذ العاشرة من صباح اليوم، وتم عقد المقابلات لـ ٣٧٥ شابًا وفتاة حتى الساعة الثالثة عصر اليوم، وتستكمل باقي المقابلات على مدار اليوم وخلال الأسبوع الجاري.

وقام وزير الشباب والرياضة بزيارة مراحل لجان المقابلات الشخصية والتي تبدأ بمرحلة تسجيل الحضور، ويعقبها المقابلة الشخصية أمام اللجان المكونة من أساتذة جامعيين متخصصي اللغات الأجنبية وخبراء قياس المهارات.

جدير بالذكر أن عدد الشباب المتقدمين للتطوع في بطولة إفريقيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة بلغت استمارات كاملة الاستيفاء إلى 5428 استمارة.

الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، تستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، تستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، تستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة