شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وكونتي يبحثان الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، منوها بالتنسيق والتعاون القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مشيرا إلى الحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة؛ بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن تقديره للرئيس السيسي والدور المحوري الذي تقوم به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكدا الحرص على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات، مثمناً- في هذا الإطار- ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

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وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء استعرض عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي «ريجيني»، وأعرب الرئيس عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أخذا في الاعتبار التجارب الناجحة للشركات الإيطالية العاملة في مصر، فضلاً عما توفره المشروعات القومية الكبرى من فرص واعدة يمكن للشركات الإيطالية استغلالها للاستثمار فيها أو التوسع في مشروعاتها الجارية بمصر.

وتباحث الجانبان- كذلك- حول تنسيق الجهود في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس أن جهود الحكومة المصرية في التعامل مع هاتين الظاهرتين تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار الشعب المصري وأيضاً استقرار المنطقة، موضحاً أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين من خلال استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد والأسباب.

وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق أيضا إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، ويساهم في القضاء على الإرهاب في هذا البلد الشقيق.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، بمقر إقامة الرئيس السيسي بالعاصمة الصينية بكين

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، بمقر إقامة الرئيس السيسي بالعاصمة الصينية بكين