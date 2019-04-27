شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تصرح بدفن جثة مسجل خطر شنق نفسه بـ«إيشارب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت نيابة الزيتون، بدفن جثمان مسجل خطر شنق نفسه بـ«إيشارب» في سقف غرفتهم، لمروره بضائقة مالية ونفسية. كان الرائد محمد أبوالعطار، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغا من عامل يفيد بالعثور على جثة شقيقه مشنوقا داخل غرفته بعزبة المبيض. وانتقلت قوة من القسم إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي، رئيس مباحث العاصمة، وأن الجثة لشاب يدعى «محسن ع»، في منتصف العقد الثالث من العمر، وأن المتوفى مسجل خطر، سبق حبسه عدة مرات في قضايا متنوعة، وأنه يقيم بمفرده في منزل عائلته، وأنه كان يعانى من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة، أدت به لحالة نفسية سيئة، نتج عنها شنقه لنفسه بــ«إيشارب» في سقف غرفته.

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