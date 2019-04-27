شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعرب عن دعمه الكامل للتعاون مع إيطاليا لكشف ملابسات «قضية ريجيني» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في مصر وإيطاليا، للكشف عن ملابسات قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، مساء السبت، بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين.

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، بمقر إقامة الرئيس السيسي بالعاصمة الصينية بكين