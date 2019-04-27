شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات الدورة الثانية للجنة التجارية «المصرية- الشيلية» المشتركة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر وشيلى، والتي عقدت بمقر وزارة التجارة والصناعة في القاهرة على مدى يومين، برئاسة الجانب المصرى، ممثلا في الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والجانب الشيلى، ممثلا في فيليب لوبيانديا، مدير عام العلاقات الاقتصادية الثنائية بوزارة الخارجية، ومشاركة سفير دولة شيلى إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية: «إن اللجنة ناقشت سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، واستعرضت الفرص والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري، والسياسات التجارية الخارجية لكلا البلدين، إلى جانب كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعها الطرفان مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية».

وأشارت «الوصال» إلى أنه تم الاتفاق خلال فعاليات اللجنة على تحديد نقاط اتصال بين الجانبين تكون مهمتها الربط الفوري بين الجهات المصرية والجهات الشيلية، بهدف تذليل العقبات التي تواجه تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل فنية لدراسة جدوى إبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين.

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وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي، أوضحت «الوصال» أنه «تم الاتفاق على أن يتم تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بكلا البلدين، من خلال الاشتراك في المعارض الدولية والقيام بالبعثات الترويجية، مشيرة إلى أن الجانب المصري اقترح تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين عبر توفير أراض لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة وتبادل الزيارات والبعثات للاستفادة من الخبرة الشيلية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التعدينية وصناعات والحديد والصلب والصناعات الكيماويات إلى جانب مجالات الإنتاج الحيواني والثروة السمكية».

واستعرض عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مهام الهيئة والامتيازات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن استعراض الاستثمارات الشيلية في مصر والتي بلغت 250 مليون دولار في قطاعات البترول والمقاولات والزراعة والسياحة والخدمات.

بينما قام عمرو مرزوق، مدير إدارة الترويج بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، باستعراض الفرص الاستثمارية بمحور قناة السويس والحوافز التي تمنح للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم الاتفاق في هذا الشأن على قيام قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بتنظيم زيارة للسفارة الشيلية بالقاهرة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

كما اتفق الطرفان على تبادل الأبحاث في مجال الغذاء، وتقديم برامج تدريبية في هذا المجال، وانتهت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين لمتابعة تنفيذ نتائج أعمال اللجنة.