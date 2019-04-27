شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لشريف مدكور بعد وعكتة الصحية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطل الإعلامي شريف مدكور، على جمهوره في حلقة، السبت، من برنامج «شارع شريف»، على فضائية الحياة، رغم إعلانه منذ أيام إصابته بسرطان في القولون، وظهر بتيشيرت مكتوب عليه رسالة «خليها ملونة» للدعوة للتفاؤل.
وقال مدكور، خلال تقديمه البرنامج، إنه تلقى العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً أنه سوف يجرى عمليه استئصال الورم بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.
وأكد أنه قرر يحارب السرطان بالاستمرار في تقديم برنامجه، وتسجيل الحلقات الخاصة بشهر رمضان، مشدداً على أنه يملك الإرادة والإيمان التي تمكنه من مواجهة السرطان.
وتابع: «بأكد للجمهورى وأصدقائى أني هحارب السرطان بالأمل والعمل».
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