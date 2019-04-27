شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ناصر ينظم مؤتمر دمج «التأمين الصحي بجودة الرعاية الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد ناصر للبحوث والعلاج، السبت، المؤتمر الأول لإدارة الجودة تحت عنوان «دمج مشروع التأمين الصحي بجودة الرعاية الصحية»، بحضور أكثر من 500 مشارك من جميع المستشفيات والمهتمين بمجال الجودة والتأمين الصحي الشامل، في ضوء اهتمام وحرص وزارة الصحة على نشر معايير الاعتماد الخاصة بنظام التأمين الصحي والجودة في تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

حضر المؤتمر الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبويوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سيد العقدة، أستاذ الصحة العامة، أحد أعضاء هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدكتور محمد أنور، محاضر الجودة وإدارة المستشفيات بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد خليفة، استشارى الجودة، والدكتورة منى خشبة، محاضر الجودة بالجامعة الأمريكية ومستشفى 57357 والدكتور محمد كمال، استشارى الجودة في مستشفيات عين شمس.

وقال الدكتور هاني راشد، مدير عام مستشفى معهد ناصر: «إن المستشفى يسعى دائما لتحقيق الريادة في جودة الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط، وإنه من منطلق حرص الدولة على تطوير القطاع الصحى، حيث يعمل على خلق إطار تنظيمى فعّال لضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة وأمان المرضى، وإن تطبيق معايير الجودة الصحيحة يسهم بشكل فعال في تقييم أداء تلك المؤسسات، وإن معهد ناصر يسعى دائما إلى تطبيق معايير الجودة والاهتمام بأمانة المريض وسلامته وتحسين بيئة العمل».

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بينما قال الدكتور أحمد محيى، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، المشرف العام على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال كلمته: «إن إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وفى أحد الصروح الهامة كمعهد ناصر، يؤكد الوعى الكامل من الوزارة بأهمية جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما أنه يساهم في نقل الخبرات بين العاملين في مجال الجودة الصحية بمختلف فئاتهم والمهتمين بهذه المجال، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الأداء بالمؤسسات الصحية».

فيما أعرب الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، عن سعادته البالغة بوجوده في معهد ناصر، وأنه متابع جيد لكل الفعاليات التي تقام بالمعهد، وأنه يشعر ببالغ الفخر بالأداء المتميز للمعهد، معلنا «سفر أول دفعة من الأطباء المصريين إلى إنجلترا للتعلم والتدريب في مجال طب الأسرة».

وأضاف «السبكى» أن الجودة والاعتماد هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التأمين الصحى الشامل وأن كلمة السر في المنظومة الصحية الجديدة هي رضاء المنتفعين، وقد أدرك القائمون على هذه المنظومة أن الطريقة الوحيدة نحو تطبيق هذا هو الالتزام بتطبيق معايير الجودة، تطبيقا فعليا يلمسه المواطن وينعكس على صحته وعلى مؤشرات الأداء داخل المنشآت الصحية بمختلف مستوياتها، مؤكدا أن مصر لديها الكوادر المتميزة لتطبيق معايير الجودة العالمية، خاصة أن التأمين الصحى الشامل وملف الصحة على قمة أولويات القيادة السياسية الحالية.

وقال دكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة: «إن رعاية الدولة لمثل هذه المؤتمرات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمصر، وحرصها على دعم الملتقيات العلمية التي تسهم في تحفيز وتبنى الأفكار التطورية، وتؤكد على اعتبار الجودة قضية قومية وتأتى في استراتيجة الوزارة بصفة عامة والمستشفيات بصفة خاصة وتجعل المؤسسات الصحية على اتصال دائم مع المستجدات العلمية والخبرات المختلفة ليسهم في النهاية في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى والعربى».

ويرى د. أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، أن كون معهد ناصر يأخذ المبادرة ويعقد هذا المؤتمر لهذا الهدف، فذلك علامة وترجمة حقيقية لحرص معهد ناصر على تطبيق معايير الجودة والسلامة تطبيقا حقيقيا وضرب المثل في التميز، مضيفا أن وضع جودة الرعاية الصحية بمصر على قمة أولويات القيادة السياسية يعتبر لحظة فارقة ومهمة في تاريخ مصر المعاصر، وأن هذا سينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن المصرى.