شكرا لقرائتكم خبر عن هبة هجرس في اجتماع أوروبي: مصر خطت خطوات طموحة لدعم حقوق ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مصر خطت خطوات طموحة في سبيل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة الأصعدة.

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وأشارت «هجرس» في كلمتها في الاجتماع العربي الأوروبي رفيع المستوى الذي عقد بمدينة فاليتا بمالطا، إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وبذلت جهودا كبيرة في تنفيذ بنود الاتفاقية على ارض الواقع، ومنها إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واستحداث قوانين تواكب ما جاء في الاتفاقية ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.

وشارك في الاجتماع وزراء ومندوبين ممثّلين عن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ومنها منظمة الأسكوا ESCWA، وعدد من الخبراء العالميين في مجال الإعاقة وعدد من المنظمات الاهلية العاملة في مجال الاعاقة على المستوى الاقليمي.

وأوضحت هجرس في كلمتها حول تطبيق مصر للمادة 33 من مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختص بالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني، أن أحدث حصر لأعداد هذه الشريحة في مصر أكد أن أعدادهم 13.28% من إجمالي عدد السكان، ما يعني أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تجاوز الـ13 مليون مواطن.