شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص أرقام "whatsapp" لاستقبال الشكاوى فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت محافظة القاهرة أرقام واتس اب لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين خلال احتفالات عيد شم النسيم وعيد القيامة، كما شكلت غرفة عمليات لتلقى والشكاوى ومتابعة الاحتفالات.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة خصصت أرقام "23907147" و"01205734449" لتلقى أى شكاوى أو بلاغات عبر برنامج whatsapp، وذلك لسرعة التواصل مع المواطنين والتعامل مع أى أمر طارئ.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى أو بلاغات خلال إجازات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، كما تم التوجيه بتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين المراسى والمراكب النيلية والحدائق والمنتزهات.