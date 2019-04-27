شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة القس أندرية ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، حيث يترأس القداس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعى الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمى ناير ناجى.

ويشارك فى حضور القداس، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصرى.