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السيسى يلتقى رئيس وزراء إيطاليا فى مقر إقامته ببكين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بمقر إقامته فى بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. 

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