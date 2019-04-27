شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقى رئيس وزراء إيطاليا فى مقر إقامته ببكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، بمقر إقامته فى بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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