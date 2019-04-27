شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس مساء اليوم بمقر إقامة سيادته فى بكين، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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وتطرق اللقاء لآخر تطورات التحقيقات الجارية فى قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث أعرب الرئيس عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.