أخبار مصر | "الصيادلة" تخاطب الداخلية ومديري الأمن بأسيوط والسويس لتأمين العملية الانتخابية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تخاطب الداخلية ومديري الأمن بأسيوط والسويس لتأمين العملية الانتخابية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة الصيادلة خطابا اليوم السبت، لوزارة الداخلية ومديري امن محافظتي أسيوط والسويس، لمطالبتهم بتأمين العملية الانتخابية التى ستنعقد بمقر النقابتين يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، وذلك لخروجها بالشكل اللائق ببلدنا الحبيبة.

وأوضحت النقابة فى خطابها أن الانتخابات بالمحافظتين تأتى استكمالا للعرس الديمقراطي الذى تم بنقابة الصيادلة فى 16 أبريل الجارى بـ25 محافظة، مؤكدة على ثقتها من قدرة الداخلية على تأمين انتخابات نقابة الصيادلة لتخرج بصورة مشرفة.