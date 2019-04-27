أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يفتتح محاكاة بطولة أمم أفريقيا

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم نموذج محاكاة بطولة أمم إفريقيا، بمركز شباب الجزيرة

وبدأ الحفل بطابور عرض للمنتخبات المشاركة فى البطولة وعددها 24 منتخبا، ثم عزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، وفقرات استعراضية إفريقية، وعروضا رياضية

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جاء ذلك بحضور أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة ومنسق بطولة أمّم أفريقيا، وثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة،

ويهدف نموذج "محاكاة بطولة إفريقيا" إلى زيادة الروابط بين الجاليات الإفريقية المقيمة بمصر ووزارة الشباب والرياضة، وخلق روح من الإيجابية تنعكس على أسلوب وطريقة التشجيع.

يأتي ذلك في إطار تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تأكيدًا على الدور الإيجابي للرياضة باعتبارها القوة الناعمة التي تسهم في التقريب بين الشعوب.