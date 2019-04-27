أخبار مصر | رئيس الاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية يكرم وزير الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية يكرم وزير الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم رئيس الاتحاد الدولي للمرأة الإفريقية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال انطلاق نموذج محاكاة بطولة أمم إفريقيا 2019 بمركز شباب الجزيرة.

جاء ذلك بحضور أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة ومنسق بطولة أمّم أفريقيا، وثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة،

ويهدف نموذج "محاكاة بطولة إفريقيا" إلى زيادة الروابط بين الجاليات الإفريقية المقيمة بمصر ووزارة الشباب والرياضة، وخلق روح من الإيجابية تنعكس على أسلوب وطريقة التشجيع.

ويأتي ذلك في إطار تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تأكيدًا على الدور الإيجابي للرياضة باعتبارها القوة الناعمة التي تسهم في التقريب بين الشعوب.