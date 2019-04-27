أخبار مصر | الأزهر ينظم ندوة في بني سويف للتوعية الأسرية والمجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر ينظم ندوة في بني سويف للتوعية الأسرية والمجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وحدة «لم الشمل» التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، ندوة توعوية بمحافظة بني سويف، للتعريف بالقضايا الأسرية والمجتمعية، بهدف بناء أسرة واعية مستقرة، في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالأسرة وتماسكها والمحافظة عليها.

وتناولت محاور الندوة مكانة الأسرة في الإسلام، والتشريعات التي وضعها الشرع لحماية الأسرة من التفكك، وكيفية اختيار الزوج، ودور المرأة في نجاح الأسرة، وأهمية التنشئة المجتمعية للأبناء، والتعريف بدور وحدة «لم الشمل»، والهدف من برنامج التوعية الأسرية، فضلا عن تعريف الناس بكيفية معالجة المشكلات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية وتوعيتهم بسلبيات الزواج المبكر.

ياتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، واستكمالا لحملاته التي أطلقها مؤخرا تحت شعار «أسرة مستقرة= مجتمع آمن»، للتعريف بقضايا الأسرة، وإبراز دورها في المجتمع.