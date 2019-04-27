أخبار مصر | تعطل حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر بماسورة مياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعطل حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر بماسورة مياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انكسرت ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى تعطل الحركة للقادم من الدائرى اتجاه السويس، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان.

وعلى الفور تم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، والمحافظة لإرسال سيارات لشفط المياه مع مراقبة حركة المرور بالمنطقة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى، بوجود كسر ماسورة مياه و ظهور كثافات مرورية بالطريق، وأمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات والتنسيق مع الصرف الصحى لشفط المياه.