أخبار مصر | برلمانية: زيارة "السيسي" للصين تؤكد على مكانة وقوة مصر في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: زيارة "السيسي" للصين تؤكد على مكانة وقوة مصر في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت "درويش" فى بيان لها اليوم، أن حضور الرئيس السيسي لقمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، بمشاركة العديد من رؤساء وقادة الدول والحكومات، توضح قوة ومكانت مصر فى العالم، لافتة إلى أن هذه الزيارة هى فرصة حقيقية لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تشهدها علاقات مشتركة على كافة الأصعدة.
وكما أكدت أن الصين الآن هى من أكبر وأهم الدول الاقتصادية فى العالم وأن العلاقات بين البلدين جيدة للغاية بفضل قيادة الرئيس عبد الفتالح السيسي الحكيمة، مشيرة إلي أن هذه الزيارة تمثل الطريق الجديد لفتح الآفق والتعاون المثمر فى شتى المجالات بين البلدين، وخاصة بعد الاتفاقات التى تم والوصول إليها لتنمية الاقتصاد المصرى.
وأشادت النائبة، بلقاء الرئيس السيسي بعدد من الزعماء خلال مآدبة العشاء التى أقامها الرئيس الصينى، حيث تباحث الرئيس مع عدد من القادة بشأن بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، ومنها المتعلق بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من إمكانات ضخمة استثمارية تفتح الباب أمام التعاون التجاري والاستثماري المشترك.