أخبار مصر | برلمانية: زيارة "السيسي" للصين تؤكد على مكانة وقوة مصر في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: زيارة "السيسي" للصين تؤكد على مكانة وقوة مصر في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت الدكتور سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، مؤكدة أن الزيارة تأتى لتوطيد العلاقات بين القاهرة وبكين.

وأكدت "درويش" فى بيان لها اليوم، أن حضور الرئيس السيسي لقمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، بمشاركة العديد من رؤساء وقادة الدول والحكومات، توضح قوة ومكانت مصر فى العالم، لافتة إلى أن هذه الزيارة هى فرصة حقيقية لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تشهدها علاقات مشتركة على كافة الأصعدة.