أخبار مصر | "المؤتمر" عن زيارة السيسى للصين: سيكون لها مكاسبها الكبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المؤتمر" عن زيارة السيسى للصين: سيكون لها مكاسبها الكبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حزب المؤتمر أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بالصين جاءت في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي وحرص مصر على التفاعل معها في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة.

وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة ستكون لها العديد من المكاسب الاقتصادية الكبيرة لصالح مصر والمنطقتين العربية والأفريقية.

وأشاد "المؤتمر" في بيان له أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب بالقضايا المهمة التى جاءت فى القمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني وانها سيكون لها مكاسبها الكبيرة فى تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات.

وأكد الحزب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما فى مثل هذه الزيارات يتحدث باسم مصر والمنطقتين العربية والأفريقية، مؤكدا أهمية تطابق وجهتى النظر بين الصين ومصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية، متوقعا تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون بين القاهرة وبكين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها، مشيدا بحرص وتأكيد الرئيس الصينى على مشاركة بلاده فى ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر، إضافة إلى تقديم الرئيس الصينى التهنئة للرئيس السيسى على نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسى يحظى بتأييد وحب كبيرين من الشعب المصرى العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.