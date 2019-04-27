أخبار مصر | قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه نظرا لقيام إحدى شركات المقاولات بقطع كابل الكهرباء الرئيسى المغذى لمحطة مياه شمال حلوان. حيث تم قطع التيار الكهربائى عن المحطة، مما نتج عنه قطع المياه عن المناطق التالية: "حلوان – حدائق حلوان – عرب الوالدة – عزبة الوالدة – مساكن الضباط – منشية عين حلوان – عزبة زين – تقسيم النصر للسيارات – وبعض مناطق 15 مايو – المصانع الحربية – وادى حوف"، وسوف تتم عودة المياه فور عودة التيار الكهربائى لمحطة مياه شمال حلوان وتشغيلها.

Advertisements