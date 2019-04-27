أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حزب المصــــــريين الأحرار برئاسة الدكتور عصــــــــــام خليل، بخالص التهنئة للمصريين بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقال الحزب في بيان له، إن مصر تفرح بتوالي أعيادها واحتفالاتها وتمضي في تحقيق النجاح وإرساء دعائم الاستقرار الشامل والذى مُعتمده فى الأساس على وحدة الشعب وحكمة وجدارة القيادة.

وأضاف حزب «المصريين الأحرار»، أن احتفال الأعياد في أرض مصر يختلف عن بلدان العالم حيث أن شعبنا المترابط يرتكز على أواصر المحبة ويمثل نموذج فريدًا للوحدة والتلاحم.

ووجه الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب تهنئة "المصريين الأحرار" للكنائس المصرية وقيادتها بحلول عيد القيامة المجيد سائلين ان يحفظ الله مصر الغالية من كل سوء ويعُيد هذه المناسبات السعيدة بالخير والرخاء والتقدم والأزدهار.