انت الان تتابع السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزير شئون مجلس النواب، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد، والاحتفال المقام بهذه المناسبة. كما أوفد السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية، وهم: محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، كريم الديواني إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس.

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وأوفد السيسي، كذلك: محمد يحيى إلى طائفة الروم الأرثوذكس، محمد مختار إلى الكنيسة الأسقفية، لواء شرطة طارق حسن محمد محمد عبادة إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة باسم الشعراوي عبد الباقي العليمي إلى طائفة السريان الكاثوليك، أيمن فؤاد عبد الستار السيد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة أحمد ممدوح