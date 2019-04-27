انت الان تتابع السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزير شئون مجلس النواب، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد، والاحتفال المقام بهذه المناسبة. كما أوفد السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية، وهم: محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، كريم الديواني إلى طائفة الأقباط الإنجيلية، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس.
وأوفد السيسي، كذلك: محمد يحيى إلى طائفة الروم الأرثوذكس، محمد مختار إلى الكنيسة الأسقفية، لواء شرطة طارق حسن محمد محمد عبادة إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة باسم الشعراوي عبد الباقي العليمي إلى طائفة السريان الكاثوليك، أيمن فؤاد عبد الستار السيد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة أحمد ممدوح
وأوفد السيسي، كذلك: محمد يحيى إلى طائفة الروم الأرثوذكس، محمد مختار إلى الكنيسة الأسقفية، لواء شرطة طارق حسن محمد محمد عبادة إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة باسم الشعراوي عبد الباقي العليمي إلى طائفة السريان الكاثوليك، أيمن فؤاد عبد الستار السيد إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة أحمد ممدوح عبد الحميد حجازي إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة سليمان محمد سليمان شتا إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، لواء شرطة أحمد محمود محمود عبده إلى طائفة الأقباط الدفنتست السبتيين، وذلك للتهنئة وحضور الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.
واستقبل البابا، في وقت سابق، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شوقي علام مفتي الجمهورية، ووفدا من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للتهنئة بعيد القيامة المجيد. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.