انت الان تتابع تحقيقات في إدفو بسبب «ميل» أعمدة الضغط العالي (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عقب الاستغاثات التي أطلقها أهالي مركز إدفو شمال أسوان للمسئولين بشأن أبراج وأعمدة خطوط الضغط العالي التي تهدد سلامة المواطنين والمباني والممتلكات السكنية المارة عليها، أمر العميد عبد الرحمن عامر رئيس مدينة إدفو، بإحالة الواقعة للتحقيق واستدعاء مدير شركة كهرباء إدفو للتحقيق معه، خاصة بعد تلقي الوحدة المحلية لمدينة إدفو مذكرات وشكاوى من مواطنين بشأن وجود 20 عامود كهرباء ضغط عال، في حالة سيئة ووجود "ميل" بها، مما يهدد بسقوطها في أي لحظة، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة.
وقال رئيس مدينة إدفو، إنه قرر تشكيل لجنة لمعاينة الشكاوى الواردة على أرض الواقع، والتى تبين بالفعل وجود 20 عمود إنارة وأعمدة ضغط عال فى وضعية مائلة ومهددة بالسقوط، مما دفع رئيس المدينة لاتخاذ قرار باستدعاء مدير شركة الكهرباء للتحقيق فى الواقعة. وفى سياق متصل، قرر العميد عبد الرحمن عامر رئيس المدينة
وقال رئيس مدينة إدفو، إنه قرر تشكيل لجنة لمعاينة الشكاوى الواردة على أرض الواقع، والتى تبين بالفعل وجود 20 عمود إنارة وأعمدة ضغط عال فى وضعية مائلة ومهددة بالسقوط، مما دفع رئيس المدينة لاتخاذ قرار باستدعاء مدير شركة الكهرباء للتحقيق فى الواقعة.
وفى سياق متصل، قرر العميد عبد الرحمن عامر رئيس المدينة فتح التحقيقات فى سرقة 22 غطاء صرف صحى فى عدد من مناطق مدينة إدفو، بعد ان تلاحظ أثناء جولة تفقدية لرئيس المدينة سرقتها، مما يمثل خطرا على حياة المواطنين وبخاصة كبار السن والأطفال، وقرر رئيس مدينة إدفو فى هذا الشأن أيضا استدعاء مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو للتحقيق في الواقعة.
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