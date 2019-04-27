انت الان تتابع مصر للطيران: تشغيل أول رحلة إلى كيجالي عاصمة رواندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طائرة مصر للطيران - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى مدينة كيجالي عاصمة رواندا، اعتبارا من اليوم السبت، وذلك في إطار التوسع بشبكة خطوط الشركة في القارة السمراء، كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني، موضحة أن الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أن الشركة وضعت خططا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى الدول الصاعدة في إفريقيا مثل رواندا، التي تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا وواحدة من أهم الوجهات السياحية في القارة السمراء.

من جانبه، نوه الطيار أشرف الخولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في بيان للشركة، اليوم السبت، بأن الشركة قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا أيام الخميس والسبت، بالربط مع عنتيبي بأحدث الطرازات بأسطول مصر للطيران التي توفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على حد سواء.يذكر أنه يمكن