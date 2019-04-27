شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد مشروعات التطوير على خطي «القاهرة- منوف» و«منوف- بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، السبت، مستقلا الموتور الخاص بالمرور على مواقع العمل بمشروعات التطوير في المسافة من القاهرة حتى منوف، ثم من منوف حتى بنها، في نطاق المنطقة المركزية ومنطقة وسط الدلتا، تفقد فيها عددا من المحطات والمزلقانات والبلوكات، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وتجديد السكك.

وشدد رئيس الهيئة على نُظار المحطات بمراجعة أعمال النظافة ومنظومة السلامة بالمحطات، وكذلك العاملين بالوظائف الحرجة والبلوكات بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

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وأثناء تفقده محطة الحلواصى ومنوف، طلب رئيس الهيئة فتح منفذ تذاكر إضافى بمحطة الحلواصى، وكذا فتح منفذي تذاكر إضافيين بمحطة منوف نظرا لازدحام منافذ التذاكر الحالية بالركاب، كما شدد على العاملين بمكاتب التذاكر ومشرفي القطارات على حسن معاملة الركاب، كما التقى بعدد من الركاب وتأكد منهم على تحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

يأتى ذلك ضمن الجولات المفاجئة التي يقوم بها رئيس الهيئة والذي يتضمن مراجعة شاملة في مواقع العمل بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.

كما أكد رئيس الهيئة على مديري المناطق بضرورة متابعة تقدم الأعمال مع الشركات المنفذة وسرعة الانتهاء منها طبقا للبرنامج الزمنى المحدد والاهتمام بنظافة المحطات ومراجعة أنظمة الحريق الموجودة بالمحطات وسرعة غلق المعابر غير الشرعية ووضع برنامج زمني لصيانة نظم الإشارات بالخطوط الفرعية.

وأوضح رئيس الهيئة أن «الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة في جميع المجالات والتي تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات، بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مشروعات التطوير على خط القاهرة قليوب

رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد مشروعات التطوير على خط القاهرة قليوب