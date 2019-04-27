شكرا لقرائتكم خبر عن «العزيمة».. أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مبادرة الأولى من نوعها، تم تحويل مؤسسة عقابية للأحداث بنات إلى أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في الصعيد، باسم مركز «العزيمة»، داخل منطقة العزيمة، بمركز سمالوط، محافظة المنيا.

يُعتبر مركز «العزيمة»، أول تجربة لإعادة الأصول الغير مستغلة في صعيد مصر، إذ يحتلّ مساحة 3 أفدنة، وسيتم تطويره عبّر حساب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتكلفة 24 مليون جنيه، فيما تضُم مساحته 126 سرير، وتخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

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ويتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش «تدريب مهني، ورش نجارة، خياطة، وورشة حدادة»، بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، إذ تصل نسبة الإنشاءات إلى 40% و60% مساحات ترفيه للنزلاء، ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الرياضية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة التدريب المهني.

ويستخدم المركز برنامج التأهيل بالعمل، والذي يهدف إلى تعليم المرضي لقيمة العمل وتحمل المسئولية والعمل الجماعي وكسر الاعتمادية على الغير وتدريبهم على حرف ومهن يطلبها سوق العمل، إذ يتم ربط المركز بمبادرة «بداية جديدة» للتمكين الاقتصادي لمرضي الإدمان بتوفير قروض لدعم مشروعاتهم الصغيرة.

وصفته الدكتورة غادة والي، وزيره التضامن الاجتماعي، بأنه أول مركز مُتخصص في التأهيل وعلاج الإدمان بمحافظات الصعيد، إذ أكدت خلال زيارتها للمركز، أوائل شهر ابريل الجاري، بحضور المحافظ اللواء قاسم حسين، إن المنيا كانت في حاجة لإنشاء المركز، إذ تصل نسبة تعاطي المخدرات بها إلى 8%، ويصل متوسط إنفاق المتعاطي على المواد المخدرة إلى 340 جنيه شهريًا في المحافظة.

وقالت والي إنه تم إسناد إدارة المركز لمؤسسة «كاريتاس – مصر»، التي لها خبرة طويلة في مجال تأهيل مرضي الإدمان، وسيتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تغطية النفقات التشغيلية لهذا الصرح، لافته إلى أنه سيتم افتتاح 4 مراكز علاجية جديدة بمحافظات، الفيوم، ومطروح، وسوهاج، والإسكندرية، خلال العام الجارى.

تجربة جديدة لإعادة الأصول غير المستغلة بصعيد مصر

تجربة جديدة لإعادة الأصول غير المستغلة بصعيد مصر

تجربة جديدة لإعادة الأصول غير المستغلة بصعيد مصر

تجربة جديدة لإعادة الأصول غير المستغلة بصعيد مصر

تجربة جديدة لإعادة الأصول غير المستغلة بصعيد مصر

تجربة جديدة لإعادة الأصول غير المستغلة بصعيد مصر