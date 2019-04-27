شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تشغيل 18 منفذا جديدا لمنظومة «أمان» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الداخلية، عبر منظومة (أمان)، باعتماد العديد من الإجراءات لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وذلك بطرح كميات كبيرة من (اللحوم، الدواجن، الأسماك، المنتجات الغذائية المتنوعة، الحاصلات الزراعية، مستلزمات شهر رمضان) بكافة منافذ منظومة «أمان»، والتي بلغ إجماليها 972 منفذاً على مستوى الجمهورية، وذلك عقب الانتهاء من تجهيز وتشغيل 18 منفذا جديدا خلال الآونة الأخيرة تنفيذاً لخطة التوسع والانتشار بكافة المحافظات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة (كلنا واحد) على مستوى الجمهورية بالتعاون مع فروع كبرى السلاسل التجارية، وكذلك التوسع في افتتاح منافذ جديدة لمنظومة (أمان) على مستوى الجمهورية لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

Advertisements

وضمت محافظة القاهرة 4 منافذ جديدة بمناطق: «ميدان الألف مسكن، ميدان العباسية، شارع مجلس الأمة، أسفل كوبري روض الفرج»، فيما ضمت الجيزة 8 منافذ بمناطق «العجوزة، العمرانية، بولاق الدكرور، المنيرة، إمبابة، 6 أكتوبر»، إلى جانب منفذين بالقليوبية بمناطق بنها والخانكة ومنفذين بالبحيرة بمنطقة دمنهور، ومنفذين بالإسكندرية بمنطقة غبريال.

في السياق ذاته، واصلت منظومة (أمان) المشاركة في مبادرة (كلنا واحد- معارض أهلاً رمضان) وذلك من خلال منافذ «أهلاً رمضان» التي أقامتها المنظومة على مستوى الجمهورية، وبلغ عددها 198 منفذاً إلى جانب إقامة 70 معرضا، والتي تهدف إلى طرح مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين (20%: 40%) أقل من مثيلاتها بالأسواق، فضلا عن إعداد 100 ألف عبوة مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية بالمجان بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن بمناسبة شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي والإنساني لوزارة الداخلية مع القطاع الجماهيري من خلال منظومة «أمان» ومواصلة تطويرها باعتبارها أحد إسهامات الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.