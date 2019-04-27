شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب «أولى ثانوني» قبل الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسلوب التحضير (المذاكرة) الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيداً عن طريق الكتاب المدرسي وكذلك المحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

وطالب «شوقي»، طلاب الصف الاول الثانوي، أن يلاحظوا أن هذا النوع من الامتحانات يستهدف «قياس مستويات فهم نواتج التعلم» ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت، في مجملها، تقيس مهارات الحفظ وتوجد اجابتها في الكتاب.

وأعرب عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق بإذن الله. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نشرت في وقت سابق السبت، على موقعها الإلكتروني، نماذج استرشاديه لـ«أولى ثانوي»، بهدف توجيه الطلاب إلى الطريقة المثلى للمذاكرة من خلال مراجعة الأسئلة بالنماذج.