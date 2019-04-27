شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية استعدادا لأعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية تزامنًا مع احتفالات المصريين بأعياد الربيع« شم النسيم». وأكد الوزير على ضرورة رفع جاهزية المستشفيات الجامعية لإستقبال الحالات المعتاد استقبالها في مثل هذه المناسبات، وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الحالات.

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