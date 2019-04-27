شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ البحر الأحمر تنفذ أكبر عملية قطر لسفينة حاويات معطلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت هيئة موانئ البحر الاحمر من تنفيذ عملية قطر وارشاد خاصة لسفينة الحاويات «APL DANUBE» المالطية الجنسية وعلى متنها 5 آلاف حاوية من منطقة الانتظار «W» إلى ميناء السخنة لتفريغ الشحنة نظرًا لحدوث عطل طارىء للسفينة اثناء رحلتها من الشمال متجهة لميناء السخنة وهى بطول 300 متر، عرض 48 متر وغاطس 14.8 متر.

حيث تم قطر السفينة باستخدام القاطرة البحرية «تحيا مصر1» بقوة شد 70 طن ومساعدة اربع قاطرات وهى «صلاح الطوبجي»، «25 يناير» بقوة شد 50 طن و«السخنة1» ،«السخنة2» بقوة شد 30 طن واستعمال الأدوات والمهمات اللازمة لرفع مخطاف السفينة، وتم قطر السفينة بواسطة مرشدي وأطقم بحرية هيئة الموانئ، حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والإرشاد والإنقاذ. ووجه اللواء أيمن صالح، رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لإنقاذ السفينة والشحنة وقام بمتابعة والإشراف على عملية القطر من خلال مركز عمليات الهيئة.