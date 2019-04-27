رئيس الصين : مبادرة "الحزام والطريق" حققت نتائج ايجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الصينى شى جين بينج ان مبادرة "الحزام والطريق" – التى أطلقها عام 2013 – حققت نتائج ايجابية واكتسبت المزيد من الاعضاء الجدد خلال السنوات الأخيرة . مشيرا الى ان زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة فى قمة منتدى "الحزام والطريق" أكدوا أهمية تعزيز التعاون المستمر والمتعدد الاطراف لدعم المبادرة والنمو الاقتصادى والتنمية. وقال الرئيس الصينى – فى مؤتمر صحفى فى ختام اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء وحكومات الدول المشاركة فى قمة منتدى "الحزام والطريق" مساء اليوم - ان وجهات نظر المشاركين جسدت الاجماع على أهمية المبادرة التى خلقت المزيد من الفرص والمنافع المتبادلة . وأضاف أن المشاركين فى المنتدى أكدوا أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات . مشددا على أن مبادرة "الحزام والطريق" وفرت منصة مواتية لتبادل الآراء حول تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية.

وأشار الى ان المشاركين فى المنتدى شددوا ايضا على اهمية الاستفادة من المزايا والفرص التى توفرها مبادرة "الحزام والطريق" ورفض الاجراءات الحمائية لتدعيم التبادل التجارى .

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