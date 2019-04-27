شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سريلانكا يحظر جماعة التوحيد وأخرى يشتبه فى مسئوليتهما عن التفجيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس السريلانكي، مايتريبالا سيريسينا، حظر جماعة التوحيد وجماعة أخرى يشتبه فى مسئوليتهما عن التفجيرات التى شهدتها البلاد فى عيد الفصح، حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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