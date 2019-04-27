صور.. زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى بسبب كسر ماسورة مياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى، أمام المدرسة البريطانية للقادم من الدائرى إتجاه السويس، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان. وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، والمحافظة لارسال سيارات لشفط المياه مع مراقبة حركة المرور بالمنطقة. Advertisements وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى، بوجود كسر ماسورة مياه و ظهور كثافات مرورية بالطريق، وأمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات والتنسيق مع الصرف الصحى لشفط المياه.

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